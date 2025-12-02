    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Die Glocke' zu Krankenkassen-Klage/Bürgergeldbezieher

    Für Sie zusammengefasst
    • Staatliche Aufgaben aus Beitragsgeldern belasten Arbeitnehmer.
    • Privatversicherte beteiligen sich nicht an Kosten.
    • Höherer Bundeszuschuss aus Steuermitteln gefordert.

    OLDENBURG (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Krankenkassen-Klage/Bürgergeldbezieher:

    "Wenn eine staatliche Aufgabe aus Beitragsgeldern bezahlt wird, hat das gravierende Auswirkungen. Denn in der Folge werden gesetzlich versicherte Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen überproportional stark beansprucht, während in der Regel Privatversicherte wie etwa Beamte sich an den Gesundheitskosten der Bürgergeldbezieher gar nicht beteiligen. Das ist unsolidarisch und deshalb kritikwürdig. Die derzeitige staatliche Unterfinanzierung ist mit dafür verantwortlich, dass die Krankenkassenbeiträge nur eine Richtung kennen: nach oben. Das aber belastet nicht nur die Beitragszahler, sondern auch die ohnehin unter Druck stehenden Unternehmen. (.) Der Bund muss endlich einen höheren Bundeszuschuss aus Steuermitteln gewähren."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Die Glocke' zu Krankenkassen-Klage/Bürgergeldbezieher "Die Glocke" zu Krankenkassen-Klage/Bürgergeldbezieher: "Wenn eine staatliche Aufgabe aus Beitragsgeldern bezahlt wird, hat das gravierende Auswirkungen. Denn in der Folge werden gesetzlich versicherte Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen …