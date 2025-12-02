OECD legt neuen Wirtschaftsausblick vor

PARIS (dpa-AFX) - Inmitten einer von Handelsstreitigkeiten und großen Unsicherheiten geprägten Weltlage legt die Industriestaatenorganisation OECD am Dienstag (11.00 Uhr) in Paris ihren Wirtschaftsausblick vor. Deutschland und andere Länder Europas leiden nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) unter einer Wachstumsschwäche, die vielen Analysen zufolge nicht ausschließlich konjunktureller Natur ist. Der Ausblick der OECD stellt unter anderem die Frage, welche Politik wieder zu einer verbesserten Wirtschaftsdynamik in Europa und weltweit führen kann und welche Reformen dafür nötig sind.

Die in Paris ansässige Organisation vereint Länder, die sich zu Demokratie und Marktwirtschaft bekennen. Mittlerweile sind neben großen Volkswirtschaften wie Deutschland, den USA und Japan auch Schwellenländer wie Mexiko und Chile Mitglied./evs/DP/nas



