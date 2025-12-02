GEN gibt neue positive Phase-1-Studienergebnisse für das Prüfpräparat SUL-238 zur Behandlung von Alzheimer und anderen neurodegenerativen Erkrankungen bekannt

Die Ergebnisse der Phase-1-Studie zeigen, dass SUL-238 sicher und gut verträglich ist und bei gesunden älteren Probanden eine günstige Pharmakokinetik mit hoher CSF-Penetration aufweist, was die Weiterentwicklung für die klinische Anwendung bei Alzheimer und anderen neurodegenerativen Erkrankungen unterstützt.

ANKARA, TR / ACCESS Newswire / 2. Dezember 2025 / GEN Pharmaceuticals (GENIL.IS), das führende Spezialpharmaunternehmen in der Türkei, hat neue positive Ergebnisse seiner klinischen Phase-1-Studie bekannt gegeben, in der die Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik (PK) des ersten neuartigen, oral verabreichten, auf die Mitochondrien gerichteten Medikamentenkandidaten SUL-238 bei gesunden älteren Probanden untersucht wurde. Die Ergebnisse wurden heute auf der 18. Konferenz „Clinical Trials on Alzheimer's Disease” (CTAD) in San Diego, Kalifornien (USA), vorgestellt.

SUL-238 wurde ursprünglich von Sulfateq entdeckt und seitdem in Zusammenarbeit zwischen Sulfateq und GEN als neuartiges Therapeutikum für neurodegenerative Erkrankungen weiterentwickelt.

Diese randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-1-Studie untersuchte die Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik (PK) nach mehrfacher Dosiserhöhung (MAD) von oral verabreichtem SUL-238 bei gesunden älteren Männern und Frauen (≥ 40 Jahre). Die Studie umfasste zwei Kohorten mit einer Behandlungsdauer von 14 Tagen und einer Sicherheitsnachbeobachtung über 14 Tage nach der letzten Dosis. 15 gesunde Erwachsene in jeder Kohorte wurden im Verhältnis 2:1 randomisiert, um entweder SUL-238 oder Placebo zu erhalten. Die tägliche Gesamtdosis von SUL-238 betrug 4000 mg (2000 mg zweimal täglich, erste Kohorte) oder 4500 mg (1500 mg dreimal täglich, zweite Kohorte). SUL-238 zeigte nach Mehrfachdosierung in beiden Kohorten ein ausgezeichnetes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil, während es gleichzeitig ein günstiges PK-Profil und eine hohe Penetration in die Cerebrospinalflüssigkeit (CSF) aufwies, was es zu einem vielversprechenden Kandidaten für die weitere klinische Entwicklung bei neurodegenerativen Erkrankungen, einschließlich Alzheimer und Parkinson, macht.