AbbVie präsentiert auf dem 19. European Headache Congress Phase-3-Daten aus der ECLIPSE-Studie, die die Überlegenheit von Atogepant (AQUIPTA) gegenüber Placebo bei der Schmerzlinderung in der Akutbehandlung von Migräne belegen

Die entscheidende Phase-3-Studie ECLIPSE hat gezeigt, dass Atogepant Placebo hinsichtlich der Schmerzfreiheit zwei Stunden nach der Behandlung des ersten Migräneanfalls überlegen ist (24,3 % für Atogepant gegenüber 13,1 % für Placebo) 1

AbbVie hat bei der Europäischen Arzneimittelagentur einen Antrag auf erweiterte Zulassung von Atogepant zur akuten Behandlung von Erwachsenen mit Migräne in ganz Europa eingereicht

NORTH CHICAGO, Ill., 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- AbbVie (NYSE: ABBV) hat heute die vorläufigen Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie ECLIPSE bekannt gegeben, in der die Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit von Atogepant (60 mg) im Vergleich zu Placebo zur akuten Behandlung von Migräne bei Erwachsenen (mit oder ohne Aura) untersucht wurde. Die Studie erreichte ihre primären und wichtigsten sekundären Endpunkte, wobei Atogepant zwei Stunden nach der Behandlung des ersten Migräneanfalls eine Überlegenheit hinsichtlich der Schmerzfreiheit und der Freiheit von den störendsten Migränesymptomen (MBS) zeigte.1 Die Ergebnisse der randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten ECLIPSE-Studie mit mehreren Anfällen wurden als aktuelle Präsentation für den European Headache Congress angenommen, der vom 3. bis 6. Dezember in Lissabon, Portugal, stattfindet.

„Diese neuesten ECLIPSE-Ergebnisse stellen einen Fortschritt dar, um mehr Menschen mit Migräne zu einer schmerzfreien Zukunft zu verhelfen, und unterstreichen unser Engagement, ungedeckte Bedürfnisse in der akuten Migränebehandlung anzugehen", erklärte Dr. Primal Kaur, MBA, Senior Vice President, Immunologie, Neurowissenschaften, Augenheilkunde und Spezialentwicklung bei AbbVie. „Mit unserem Antrag bei der Europäischen Arzneimittelagentur setzt sich AbbVie weiterhin dafür ein, die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten zu erweitern. Im Falle einer Zulassung würde Atogepant eine neue Option für die akute Behandlung von Migräneanfällen in Europa bieten."

Die Phase-3-Studie ECLIPSE zeigte, dass Atogepant Placebo hinsichtlich der Schmerzfreiheit zwei Stunden nach der Behandlung des ersten Migräneanfalls bei Erwachsenen mit Migräne in der Vorgeschichte (mit oder ohne Aura) überlegen war (24,3 % für Atogepant gegenüber 13,1 % für Placebo; Odds Ratio 2,36, 95 % KI [1,76, 3,15]; p < 0,0001). Darüber hinaus erreichten die ersten 12 der 16 primären sekundären Endpunkte statistische Signifikanz, einschließlich der Freiheit von MBS 2 Stunden nach der Behandlung (p < 0,0001).1