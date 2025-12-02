TAGESVORSCHAU
Termine am 2. Dezember 2025
- Bilfinger Capital Markets Day um 09:00 Uhr in DEU.
- VDMA veröffentlicht Auftragseingang für Oktober 2025.
- Wichtige Konjunkturdaten aus Europa und USA erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 2. Dezember 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: Bilfinger, Capital Markets Day
10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025
USA: Kfz-Absatz 11/25
TERMINE KONJUNKTUR
FRA: OECD-Wirtschaftsausblick
06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
08:30 HUN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/25
09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/25
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
12:00 ITA: Erzeugerpreise 10/25
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Pressegespräch Société Générale: Kapitalmarktausblick 2026
09:30 LUX: EuGH urteilt zur gerichtlichen Zuständigkeit bei Klagen gegen Apple wegen mutmaßlichem Missbrauch des App-Stores
10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2025 «Vielfalt und gesunde Arbeit»
10:30 DEU: Bundessozialgericht entscheidet, ob die Höhe des ALG II 2022 nach Preissteigerungen verfassungsgemäß war
1:30 DEU: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) gibt Startschuss für alle baureifen Straßenprojekte
CHN: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor
EUR: PK Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Außenministertreffen am 3. Dezember
EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi