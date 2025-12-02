Termine am 2. Dezember 2025

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    • Bilfinger Capital Markets Day um 09:00 Uhr in DEU.
    • VDMA veröffentlicht Auftragseingang für Oktober 2025.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Europa und USA erwartet.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 2. Dezember 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: Bilfinger, Capital Markets Day
    10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025

    USA: Kfz-Absatz 11/25

    TERMINE KONJUNKTUR
    FRA: OECD-Wirtschaftsausblick
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    08:30 HUN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/25
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/25
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/25
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
    12:00 ITA: Erzeugerpreise 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Pressegespräch Société Générale: Kapitalmarktausblick 2026

    09:30 LUX: EuGH urteilt zur gerichtlichen Zuständigkeit bei Klagen gegen Apple wegen mutmaßlichem Missbrauch des App-Stores

    10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2025 «Vielfalt und gesunde Arbeit»

    10:30 DEU: Bundessozialgericht entscheidet, ob die Höhe des ALG II 2022 nach Preissteigerungen verfassungsgemäß war

    1:30 DEU: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) gibt Startschuss für alle baureifen Straßenprojekte

    CHN: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor

    EUR: PK Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Außenministertreffen am 3. Dezember

    EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister
