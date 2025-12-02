    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    Apple setzt bei KI wieder auf einen Google-Manager

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple holt KI-Manager Amar Subramanya von Google.
    • John Giannandrea geht in den Ruhestand, neuer VP kommt.
    • Siri-Update verzögert sich bis 2026, nicht zuverlässig.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple holt im KI-Wettlauf der Tech-Konzerne wieder einen Manager mit jahrelanger Google -Erfahrung in eine Führungsposition. Der neue Vizepräsident für Künstliche Intelligenz, Amar Subramanya, spielte unter anderem eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Googles aktueller KI-Software Gemini, wie Apple erklärte. Zuletzt war Subramanya seit Juli bei Microsoft .

    Apples bisheriger KI-Verantwortlicher, John Giannandrea, den der Konzern 2018 bei Google abgeworben hatte, gibt seinen Job auf und wird im Frühjahr in den Ruhestand gehen. Apple hat derzeit damit zu kämpfen, dass eine groß angekündigte neue Version der Sprachassistentin Siri mit Künstlicher Intelligenz sich stark verzögert.

    KI-Siri war nicht verlässlich genug

    Apple hatte im Juni 2024 eine besonders hilfreiche Siri versprochen - weil die Software Zugang zu persönlichen Informationen der Nutzer haben und quer über verschiedene Apps aktiv sein werde. Im März gab Apple dann bekannt, dass man dafür länger brauchen werde - schätzungsweise bis 2026. Software-Chef Craig Federighi erklärte, bei interner Nutzung habe man festgestellt, dass die Software nicht verlässlich genug funktioniert habe, um ein Apple-Produkt zu sein.

    Vor drei Jahren hatte der bei der KI-Firma OpenAI entwickelte Chatbot ChatGPT die Tech-Schwergewichte aufgeschreckt. Google entwickelte Gemini, Amazon rüstete seine Sprachassistentin Alexa auf. Apple-Nutzer können aktuell auf Wunsch ChatGPT integrieren./so/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 233,9 auf Nasdaq (02. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,15 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +2,62 %/+32,55 % bedeutet.




    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
