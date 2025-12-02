Silver One stellt CEO-Update zu seinen Projekten in Nevada und Arizona im Südwesten der USA bereit

Vancouver, BC – 2. Dezember 2025 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE; OTCQX: SLVRF; FWB: BRK1 – „Silver One“ oder das „Unternehmen“) freut sich, seinen Aktionären ein Update zu den laufenden Aktivitäten und geplanten Arbeiten auf den Projekten Candelaria und Phoenix Silver bereitzustellen.

Highlights

- Wirtschaftlichkeitsstudie für Candelaria soll direkt in die Vormachbarkeitsstudie („PFS“) übergehen.

- Bohrungen in den Haufenlaugungsbecken zur Hochstufung der Ressourcen in die Kategorien nachgewiesen und angedeutet.

- Untersuchung mittels induzierter Polarisation („IP“) bei Phoenix Silver steht kurz vor dem Abschluss.

- Bodenradaruntersuchungen („GPR“) und drohnengestützte Magnetometer-Untersuchungen über dem hochgradigen Silberzielgebiet „417“ bei Phoenix Silver. Die Ergebnisse könnten eine anschließende detaillierte Gravitationsuntersuchung rechtfertigen.

Gregory Crowe, President und CEO, kommentierte: „Die Durchführung einer Vormachbarkeitsstudie bei Candelaria ist ein sehr wichtiger Schritt, um das Projekt in die Erschließungsphase zu überführen. Diese fundiertere und detailliertere Studie wird mehr Vertrauen schaffen als eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung („PEA“) und dem Unternehmen die Erstellung eines Betriebsplans ermöglichen, um die Aktualisierung bestehender Genehmigungen zu erleichtern. Das Unternehmen arbeitet auch weiterhin daran, die Vorzüge seines Projekts Phoenix Silver in Arizona zu verbessern, das sowohl hochgradige Silber- als auch porphyrische Kupfer-Silber-Prospektionsgebiete beherbergt. Das Management freut sich auf 2026, das sich zu einem möglicherweise bedeutsamen Jahr entwickeln könnte.“

Candelaria

Das Unternehmen treibt den Ausbau seines Vorzeigeprojekts Candelaria, einer ehemaligen produzierenden Mine in Nevada, weiter voran, mit dem Ziel, es in die Erschließungsphase zu überführen. Im Mai dieses Jahres (siehe Pressemitteilung vom 6. Mai 2025) wurde eine untertägige Mineralressource bekannt gegeben, und zuvor wurde eine Ressource im Laugungsbecken (siehe Pressemitteilung vom 18. August 2020) gemeldet. Das Konzessionsgebiet beherbergt nun 108,18 Millionen Unzen Silberäquivalent in den Kategorien „nachgewiesen“ und „angedeutet“ sowie 29,46 Millionen Unzen Silberäquivalent in der Kategorie „vermutet“ (vollständige technische Details zur Ressource entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung vom 6. Mai 2025). Die Mineralisierung ist in Fall- und Streichrichtung offen, und weitere Bohrungen könnten möglicherweise zusätzliche Mineralisierungszonen identifizieren.

Die oben genannte Ressource wurde verwendet, um mit der Minenplanung, der Produktionsplanung und der wirtschaftlichen Bewertung zu beginnen. Die Minenplanung und die Produktionsplanung sowie die vorläufigen technischen Planungen und Kostenberechnungen sind weitgehend abgeschlossen. Das Unternehmen strebte die Fertigstellung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“) bis Ende 2025 an. Silver One kann nun jedoch direkt mit einer Vormachbarkeitsstudie („PFS“) fortfahren, wie von unseren qualifizierten Sachverständigen („QPs“) bestätigt wurde. Es sind zusätzliche metallurgische Tests erforderlich, um die Gold- und Silbergewinnung zu optimieren und die bisherigen Ergebnisse zu validieren. Außerdem wird die Hochstufung der Ressourcen im Haufenlaugungsbecken auf „nachgewiesen“ und „angedeutet“ vorgenommen. Dies wird zu einer genaueren Studie führen und es dem Unternehmen ermöglichen, mit einem Betriebsplan („PoO“) fortzufahren, der für die Aktualisierung der bestehenden Genehmigungen erforderlich ist.

Geplante Arbeiten bei Candelaria

- Schneckenbohrungen in den Laugungsbecken (LP1 und LP2) – voraussichtliche Fertigstellung Anfang 2026.

- Aktualisierung der Ressourcen in den Laugungsbecken – voraussichtliche Fertigstellung im ersten Quartal 2026.

- Pilotversuche: Große Säulen unter Verwendung zyanidfreier Lösungen von Extrakt im ersten Halbjahr 2026.

- Vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS): voraussichtlich im 2. bis 3. Quartal 2026 abgeschlossen.

- Betriebsplan: geplant für das 2. Halbjahr 2026.

Phoenix Silver, Arizona

Potenzielle Porphyr-Kupfer-Silber-Exploration

Am 22. September 2025 gab das Unternehmen den Beginn einer bodengestützten IP/MT-Untersuchung bekannt, um die im Konzessionsgebiet identifizierten (elektromagnetischen) ZTEM-Kupfer-Silber-Ziele zu untersuchen und besser zu definieren. Die Untersuchung verlief aufgrund unerwarteter katastrophaler Regenfälle, von denen das Gebiet Ende September 2025 betroffen war, nur langsam. Diese Unwetter beschädigten die Straßen erheblich und erschwerten den Zugang zu den Untersuchungsgebieten. Anfang November setzten sich die Regenfälle und Gewitter fort, was die Arbeiten weiter verzögerte. Die Feldarbeiten werden nun voraussichtlich bis Ende Dezember abgeschlossen sein, gefolgt vom Auswertungsbericht.

Die IP/MT-Untersuchung dient der Überprüfung von zwei vorrangigen Porphyrzielen im südlichen Teil des Konzessionsgebietes, wo mehrere Gesteinsstichproben stark erhöhte Kupfer- und Silbergehalte lieferten (siehe Pressemitteilung vom 20. Februar 2025). Dieses Gebiet liegt im Streichen und 5 km vom Kupferbergbaukomplex Miami-Inspiration von Freeport McMoRan und dem neuen Kupfer-Porphyr-Prospektionsgebiet Ocelot von BHP entfernt. Alle befinden sich innerhalb eines über 50 km langen mineralisierten Gürtels, der mehrere Kupfer- und Silberkonzessionsgebiete beherbergt, darunter das Projekt Resolution von BHP-Rio Tinto, die Mine Pinto Valley von Capstone und das Projekt Carlota von KGHM.

Hochgradige Silberexploration

Eine von Ost nach West verlaufende Struktur, von der angenommen wird, dass sie die großen Silbergangfragmente beherbergt, wurde Ende 2024 im Gebiet 417 abgebohrt (siehe Pressemitteilung vom 24. Februar 2025). In vielen der niedergebrachten Bohrungen wurden anomale Silbergehalte zusammen mit Kupfer-, Blei- und Zinkwerten festgestellt. Obwohl die mineralisierte Struktur durchteuft wurde, wurde kein extrem hochgradiges massives Silber angetroffen. Dies deutet darauf hin, dass das anvisierte massive Silber in unterbrochenen Erzfällen zwischen den Bohrabschnitten und/oder in größeren Tiefen vorkommen könnte.

Im Gebiet 417 sind eine Bodenradaruntersuchung („GPR“) und eine drohnengestützte detaillierte Magnetometer-Untersuchung geplant, um die Silberziele möglicherweise besser abgrenzen zu können. Bei Erfolg könnte eine Gravitationsuntersuchung in engen Abständen über bestimmten Zielen durchgeführt werden. Diese Untersuchungen könnten auch auf andere Silberziele ausgeweitet werden, darunter die Mine Mexican und das Ziel Nuggets North (siehe Pressemitteilungen vom 22. September und 20. Februar 2025).

Laufende und geplante Arbeiten bei Phoenix Silver

- IP/MT-Untersuchung läuft und wird voraussichtlich bis Jahresende abgeschlossen sein, die endgültige Auswertung erfolgt Anfang 2026.

- Die Gesteinsprobenahmen aus Gängen, Strukturen, Halden und alterierten Bereichen über dem IP/MT-Gebiet wurden im Oktober 2025 abgeschlossen. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

- GPR- und drohnengestützte Magnetometer-Untersuchungen über dem Gebiet 417 – die Untersuchungen werden voraussichtlich Ende 2025 bis Anfang 2026 abgeschlossen sein, die Auswertung folgt anschließend.

- Gravitationsuntersuchung über dem Gebiet 417, falls gerechtfertigt – die Untersuchung soll zur Abgrenzung von Silberzielen für zukünftige Bohrungen beitragen, die zur Weiterverfolgung der durch die GPR- und Magnetometer-Untersuchungen identifizierten Ziele geplant sind.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Robert M. Cann, P. Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Silver One

Silver One konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Silberprojekte. Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung an seinem Vorzeigeprojekt, der ehemals produzierenden Mine Candelaria in Nevada. Die mögliche Wiederaufbereitung von Silber aus den historischen Laugungsbecken bei Candelaria bietet die Chance auf eine mögliche kurzfristige Produktion. Weitere Chancen liegen in den nicht abgebauten historischen Ressourcen sowie den zuvor identifizierten hochgradigen Silberabschnitten in Fallrichtung, die die substanzielle Silbermineralisierung im Streichen der beiden ehemals produzierenden Tagebaugruben möglicherweise erweitern können.

Das Unternehmen verfügt über 636 Erzgang-Claims und fünf patentierte Claims bei seinem Projekt Cherokee in Lincoln County, Nevada, das mehrere Silber-Kupfer-Gold-Gänge beherbergt, die bis dato über eine Strecke von 11 km in Streichrichtung verfolgt wurden.

Silver One besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Silberprojekt Phoenix. Das Silberprojekt Phoenix ist ein Prospektionsgebiet einer sehr hochgradigen Mineralisierung an gediegenem Silber innerhalb des „Arizona Silver Belt“, unmittelbar neben dem ertragreichen Kupferbergbaugebiet von Globe (Arizona), für das vor Kurzem eine Bohrgenehmigung erteilt wurde.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Silver One Resources Inc.

Gary Lindsey - VP, Investor Relations

Tel: 604-974‐5274

Mobil: (720) 273-6224

E-Mail: gary@strata-star.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Silver One weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Silver One liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Silver One, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Umsetzung der Explorations- und Erschließungsziele auf dem Projekt Candelaria zu beschaffen, die Einholung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Silver One keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHR REGULIERUNGSORGAN (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) üBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FüR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

