Matthäus würde Schlotterbeck zum BVB-Verbleib raten
- Matthäus rät Schlotterbeck zum Verbleib in Dortmund.
- BVB auf Platz drei, Chancen in Liga und Pokal gut.
- Vertrag bis 2027, Verlängerung noch nicht einig.
DORTMUND (dpa-AFX) - Lothar Matthäus würde Nico Schlotterbeck zu einem Verblieb bei Borussia Dortmund raten. "Der BVB steht in der Liga auf Platz drei und ist in der Champions League sowie im Pokal aussichtsreich vertreten. Schlotterbeck hat sich bei der Borussia viel erarbeitet und wird wertgeschätzt", schrieb der Rekord-Nationalspieler in seiner Sky-Kolumne.
"Sicherlich könnte er woanders mehr verdienen, aber in Dortmund ist er Kapitän, der BVB ist ein geiles Projekt", schrieb Matthäus. "Ich würde mir an seiner Stelle ganz genau überlegen, ob ich den Verein verlasse oder bleibe."
Schlotterbeck hat in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Der BVB will mit dem Nationalspieler unbedingt verlängern, bislang gibt es aber noch keine Einigung. Schlotterbeck wird auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht./lar/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 3,335 auf Lang & Schwarz (01. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 368,17 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +49,93 %/+49,93 % bedeutet.
