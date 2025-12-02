    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    Matthäus würde Schlotterbeck zum BVB-Verbleib raten

    Für Sie zusammengefasst
    • Matthäus rät Schlotterbeck zum Verbleib in Dortmund.
    • BVB auf Platz drei, Chancen in Liga und Pokal gut.
    • Vertrag bis 2027, Verlängerung noch nicht einig.
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Lothar Matthäus würde Nico Schlotterbeck zu einem Verblieb bei Borussia Dortmund raten. "Der BVB steht in der Liga auf Platz drei und ist in der Champions League sowie im Pokal aussichtsreich vertreten. Schlotterbeck hat sich bei der Borussia viel erarbeitet und wird wertgeschätzt", schrieb der Rekord-Nationalspieler in seiner Sky-Kolumne.

    "Sicherlich könnte er woanders mehr verdienen, aber in Dortmund ist er Kapitän, der BVB ist ein geiles Projekt", schrieb Matthäus. "Ich würde mir an seiner Stelle ganz genau überlegen, ob ich den Verein verlasse oder bleibe."

    Schlotterbeck hat in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Der BVB will mit dem Nationalspieler unbedingt verlängern, bislang gibt es aber noch keine Einigung. Schlotterbeck wird auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht./lar/DP/zb

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
