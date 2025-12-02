    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kaum verändert erwartet nach schwachem Dezember-Start

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stabilisiert sich nach schwachem Monatsstart.
    • Broker IG taxiert Dax bei 23.594 Punkten.
    • Rücksetzer an Wall Street moderat, Asien unklar.
    DAX-FLASH - Kaum verändert erwartet nach schwachem Dezember-Start
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Monatsstart scheinen die Anleger im Dax erst einmal durchzuatmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn prozentual nahezu unverändert auf 23.594 Punkte.

    Tags zuvor hatte der Ende November noch so stark erholte Dax wieder Federn gelassen. Zwischenzeitlich war er sogar bis auf 23.433 Punkte abgesackt. Letztlich konnte er aber im Kurschart das Schlimmste verhindern und rettete sich wieder über die runde Marke von 23.500 Punkten und die einfache 200-Tage-Linie als wichtigem Trendbarometer.

    An der Wall Street war der Rücksetzer am Abend moderater ausgefallen und in Asien zeichnete sich am Morgen kein klarer Trend ab./ag/zb





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DAX-FLASH Kaum verändert erwartet nach schwachem Dezember-Start Nach dem schwachen Monatsstart scheinen die Anleger im Dax erst einmal durchzuatmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn prozentual nahezu unverändert auf 23.594 Punkte. Tags zuvor …