Riad ist Gastgeber der dritten Ausgabe der globalen Arbeitsmarktkonferenz im Januar

Unter dem Motto „Future in Progress" wird die GLMC 2026 politische Entscheidungsträger, Wirtschaftsführer, Arbeitsmarktexperten und Vertreter internationaler Organisationen zusammenbringen, um die Zukunft der Arbeit zu gestalten. Die Konferenz bietet eine Plattform für die Zusammenarbeit und den Dialog, um zukunftsweisende Lösungen für die weltweit drängendsten Herausforderungen im Bereich der Arbeitskräfte und der Beschäftigung zu entwickeln.

RIYADH, Saudi-Arabien, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Unter der Schirmherrschaft des Kustos der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, hat das Ministerium für Humanressourcen und soziale Entwicklung bekannt gegeben, dass es am 26. und 27. Januar 2026 die dritte Ausgabe der Globalen Arbeitsmarktkonferenz (GLMC) im King Abdulaziz International Conference Center (KAICC) in Riad ausrichten wird.

Seine Exzellenz Eng. Ahmad bin Sulaiman AlRajhi, Minister für Humanressourcen und soziale Entwicklung, sagte: „Wir sind dankbar für die ehrenvolle Schirmherrschaft des Königs über die GLMC, die zu einem Eckpfeiler der globalen Arbeitswelt und zu einer wichtigen Plattform für einen sinnvollen Dialog über die Zukunft der Arbeit geworden ist. Diese Konferenz spiegelt das kontinuierliche Engagement des Königreichs wider, die internationale Zusammenarbeit voranzutreiben und innovative Lösungen zu entwickeln, die die Arbeitsmärkte stärken und die Arbeitnehmer überall unterstützen. Wir freuen uns darauf, Partner und Stakeholder aus der ganzen Welt zu einem produktiven, aufschlussreichen und wirkungsvollen Treffen begrüßen zu dürfen."

Die dritte Ausgabe wird mehr als 45 internationale Minister zusammenbringen, unter anderem zu einem speziellen Rundtischgespräch auf Ministerebene, um politische Lösungen für Arbeitsfragen weltweit voranzutreiben. Das vollständige Programm umfasst sechs thematische Säulen, die sich mit den Auswirkungen von Handelsverlagerungen und KI auf die Arbeitskräfte, neuen Qualifikationen, Arbeitnehmern in der Schattenwirtschaft, der Widerstandsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Anpassung der Arbeitsmärkte an den menschlichen Fortschritt befassen. Darüber hinaus wird die Konferenz in diesem Jahr mehrere innovative Formate einführen, darunter politische „Hackathons" zur Entwicklung innovativer politischer Lösungen, Spotlights, in denen Redner ihre größten Herausforderungen für die Belegschaft und ihre kühnsten politischen Experimente vorstellen, sowie Gelegenheiten für Akademiker, dringende Themen für Diskussionen und Herausforderungen auszuwählen.

Insgesamt werden über 200 Redner und mehr als 7.000 Teilnehmer erwartet, die an mehr als 50 Veranstaltungen im Rahmen des Programms teilnehmen.

Das 2023 gegründete GLMC hat sich zu einem ganzjährigen globalen Think Tank entwickelt, der sich der Förderung von Forschung, Innovation und Partnerschaften zur Verbesserung der globalen Arbeitsmärkte widmet. Durch laufende Initiativen wie die Global Labor Market Academy - eine Partnerschaft zwischen GLMC, der Weltbank und der Takamol Holding - hat sich GLMC als Katalysator für Maßnahmen etabliert, der reale Lösungen schafft, die Regierungen, Unternehmen und Arbeitnehmer befähigen, nachhaltigere Arbeitssysteme zu gestalten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835119/Global_Labor_Market_Conference.jpg

