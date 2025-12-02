SAP stoppt Verkauf der Mittelstandslösung Business By Design





Auf R/4 zu warten lohnt sich nicht, das gab’s noch nie und wird’s auch nie geben.





Wer sich auskennt, weiß. Bei S/4HANA läuft’s richtig rund. SAP-Partner suchen überall dringend Leute, viele sind jetzt schon am Limit, und erfahrene S/4HANA-Berater sind heiß begehrt.





Die Stundensätze klettern weiter nach oben. Also: nicht jammern, sondern bewerben, Projekte schnappen und richtig gutes Geld verdienen und vielleicht dann in SAP-Aktien investieren.





SAP-Kunden reißen sich geradezu um RISE-mit-SAP-Pakete. Gleichzeitig entstehen massenhaft neue Services wie Cloud-Migration, Integration oder Security und alles schön EUkonform und voll im Trend.



