    Geht die Talfahrt weiter?

    Krypto-Crash vernichtet fast $1 Milliarde an gehebelten Wetten!

    Durch den Krypto-Crash wurden am Montag fast eine Milliarde US-Dollar an gehebelten Wetten vernichtet. Der Bitcoin stürzt zeitweise auf rund 80.000 US-Dollar ab. Am Dienstagmorgen setzt jedoch eine leichte Erholung ein.

    Für Sie zusammengefasst
    • Krypto-Crash vernichtet fast 1 Milliarde US-Dollar.
    • Bitcoin fällt auf 83.800 US-Dollar, erholt sich leicht.
    • Extreme Angst im Markt, Liquidationen bleiben unklar.
    Geht die Talfahrt weiter? - Krypto-Crash vernichtet fast $1 Milliarde an gehebelten Wetten!
    Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

    Der Crash am Markt für Kryptowährungen geht offenbar weiter: Laut dem US-Nachrichtensender Bloomberg wurden am Montag innerhalb weniger Stunden fast eine Milliarde US-Dollar an gehebelten Positionen vernichtet.

    Zeitgleich rutschte der von CoinMarketCap ermittelte Crypto Fear and Greed Index auf 16 Punkte ab. Dieser Wert gilt als "Extreme Fear". Das Stimmungsbarometer von CoinMarketCap misst das Marktsentiment mit einer Skala von 0 bis 100: Niedrige Werte stehen für maximale Angst, hohe Werte für ausgeprägte Gier. 

    Der Bitcoin ist am Montag zeitweise um 8 Prozent auf rund 83.800 US-Dollar gefallen – ein Rückgang von fast 30 Prozent seit Anfang Oktober. Aktuell notiert die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt mit 87.023 US-Dollar jedoch wieder rund ein Prozent im Plus (Stand: 06:51 Uhr).

    Ether war am Montag zeitweise sogar zweistellig im Minus und notierte am Dienstagmorgen immer noch knapp ein Prozent im Minus. Noch härter traf es kleinere Altcoins. Ein Index für weniger liquide Assets der zweiten Reihe liegt seit Jahresbeginn rund 70 Prozent im Minus.

    Seit dem Bitcoin-Rekordhoch von 126.251 US-Dollar Anfang Oktober kämpft die Krypto-Branche mit einem Abverkauf, der durch das Platzen von rund 19 Milliarden US-Dollar an gehebelten Wetten ausgelöst wurde. Händler sprechen von einer anhaltenden Liquidationswelle.

    Besonders kritisch ist, dass Marktteilnehmer warnen, zentrale Daten zu Liquidationen seien unvollständig, da Börsen nicht alle Informationen offenlegen. Wie viel spekulatives Kapital tatsächlich im System steckt, ist damit schwer einschätzbar, berichtet Bloomberg.

    Auch Unternehmen aus dem Bereich der digitalen Assets geraten unter Druck. MicroStrategy einer der größten Bitcoin-Halter, hat zwar eine Reserve von 1,4 Milliarden US-Dollar für künftige Ausschüttungen angelegt, doch die Anleger fürchten weiterhin mögliche Verkäufe aus dem 56 Milliarden US-Dollar schweren Bestand, sollten die Kurse weiter nachgeben. Die Aktie brach am Montag zeitweise um mehr als zehn Prozent ein und hat seit November 2024 rund zwei Drittel ihres Wertes verloren.

    Stabile Kapitalzuflüsse bleiben rar: US-Bitcoin-ETFs verbuchten zuletzt lediglich 70 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen, nachdem in den Vorwochen massive Abflüsse zu verzeichnen waren. Belastend wirken zudem die Herabstufung des Stablecoins USDT durch S&P sowie eine erneute Warnung der chinesischen Zentralbank vor den Risiken digitaler Währungen.

    Trotz alledem sehen einige Händler einen kleinen Hoffnungsschimmer: Die anstehenden US-Konjunkturdaten könnten darüber entscheiden, ob zum Jahresende eine Erholung möglich ist oder ob der Kryptomarkt den nächsten Schlag verkraften muss.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



