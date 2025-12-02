Kurioser Handelstag: Erst Mega-Short-Squeeze, dann Pleitemeldung!

Staubsaugerroboter sind aus vielen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Vor allem in China gefertigte Geräte, darunter auch solche von Xiaomi , haben die Geräte in den vergangenen Jahren für viele Verbraucherinnen und Verbraucher erschwinglich gemacht.

Das jedoch hat Branchenpionier iRobot in operative und finanzielle Bedrängnis gebracht. Das Unternehmen wird schon länger als Pleitekandidat gehandelt. Ein Minus von 96,8 Prozent in den vergangenen 3 Jahren ist der Beweis hierfür. Zuletzt lag der Börsenwert bei gerade mal noch 50,3 Millionen US-Dollar – eine Folge der Verschuldung von inzwischen 228,2 Millionen US-Dollar.

Erst Kursexplosion, dann Warnung vor der Pleite

Mit dem Montag liegt ein bemerkenswerter Handelstag hinter der Aktie. Im Windschatten von Beyond Meat und anderen Meme-Aktien mit hoher Leerverkaufsquote explodierte iRobot ohne erkennbaren Grund, aber unter hohem Handelsvolumen innerhalb von weniger als zwei Stunden um 59,5 Prozent und kletterte von 1,58 auf 2,52 US-Dollar. Angesichts einer Leerverkaufsquote von 39,1 Prozent dürfte es hier zu einem Short Squeeze gekommen sein.

In der Folge bröckelten die Kursgewinne jedoch rasch und das Papier ging mit einem Plus von knapp 7 Prozent aus dem Handel. Doch das sollte noch nicht das Ende der Action gewesen sein: Wenige Minuten nach der Schlussglocke veröffentlichte iRobot eine Unternehmensmeldung und gab bekannt, dass die Bemühungen, einen Käufer für das Unternehmen zu finden, endgültig gescheitert sind.

Aktionäre stehen vor dem Totalverlust

Die Finanzmittel, welche iRobot aus dem geplatzten Übernahmeversuch durch Amazon erhalten hat, sind nach Unternehmensangaben fast aufgebraucht. Daher sei eine Insolvenzverfahren nach dem sogenannten Chapter 11 die aktuell wahrscheinlichste strategische Option, den Konzern zu retten und den Fortbestand der Geschäfte zu sichern – allerdings auf Kosten der Anteilseignerinnen und -eigner, die vor dem Verlust ihrer gesamten Vermögenswerte stünden, so iRobot weiter.

Zwar habe der zuletzt noch interessierte Käufer ein konkretes Übernahmeangebot vorgelegt, das aber lag laut Mitteilung signifikant unter dem aktuellen Unternehmenswert.

Aktie nachbörslich unbeeindruckt

Die nachbörsliche Reaktion der Aktie auf die Schreckensmeldung war mindestens so bemerkenswert, wie der reguläre Handel zuvor. Zunächst brach iRobot dramatisch und um fast 40 Prozent ein, ehe sich die Aktie erholen konnte und den erweiterten Handel mit einem Minus von 3 Prozent beendete.

Die vergleichsweise regungslose Reaktion der Anlegerinnen und Anleger, welche nachbörslich immerhin knapp 2,1 Millionen Aktien umgesetzt haben, lässt darauf schließen, dass ein Chapter-11-Verfahren bereits eingepreist war. Schon vor einigen Wochen hatte iRobot davor gewarnt, dass die schwindenden Finanzmittel und die steigenden Refinanzierungskosten einen solchen Schritt nötig machen könnten.

Fazit: Das wird so oder so kein gutes Ende nehmen

Außerdem gibt es durchaus noch andere strategische Möglichkeiten. Zum Beispiel die Umwandlung von Schulden in neue Aktien, so wie es vor Kurzem beim ebenfalls von der Pleite bedrohten Fleischersatzhersteller Beyond Meat geschehen ist. Bei der Aktie deutete sich am Montag nach einem Plus von 36,5 Prozent Runde 2 eines möglichen Short Squeeze an – das könnte Interesse an einem ähnlichen Geschehen auch bei der iRobot-Aktie geweckt haben.

Für welchen Schritt sich iRobot auch immer entscheiden wird: Der Weg zu früherer Stärke dürfte angesichts der preisgünstigen und kaum minder leistungsfähigen Konkurrenz aus Südostasien ein weiter sein. Selbst nach einem erfolgreichen Insolvenz- oder Restrukturierungsverfahren ist ein Unternehmenserfolg kaum sicher. Wer hier mitzocken will, sollte sich der Gefahr, sich gewaltig die Finger zu verbrennen, bewusst sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion