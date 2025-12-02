Aktie kaufen oder verkaufen
MS Industrie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur MS Industrie Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die MS Industrie Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die MS Industrie Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der MS Industrie Aktie beträgt 0,80€ EUR. Die MS Industrie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -39,85 %.
Analysten und Kursziele für die MS Industrie Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Cosmin Filker
|-
|-
|-
|Analyst
|2,00€
|+50,38 %
|-
|GBC
|2,00€
|+50,38 %
|-
-3,62 %
+4,62 %
-4,90 %
-8,72 %
+7,09 %
-9,33 %
-13,38 %
-65,99 %
-79,62 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte