    MS Industrie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    MS Industrie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur MS Industrie Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die MS Industrie Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die MS Industrie Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der MS Industrie Aktie beträgt 0,80 EUR. Die MS Industrie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -39,85 %.

    Analysten und Kursziele für die MS Industrie Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Cosmin Filker - - -
    Analyst 2,00 +50,38 % -
    GBC 2,00 +50,38 % -

    MS Industrie

    -3,62 %
    +4,62 %
    -4,90 %
    -8,72 %
    +7,09 %
    -9,33 %
    -13,38 %
    -65,99 %
    -79,62 %
    ISIN:DE0005855183WKN:585518



    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
