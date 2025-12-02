MS Industrie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur MS Industrie Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die MS Industrie Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die MS Industrie Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der MS Industrie Aktie beträgt 0,80€ EUR. Die MS Industrie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -39,85 %.