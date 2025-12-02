Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Givaudan Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 3,43 Tsd.€ EUR. Die Givaudan Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,66 %.