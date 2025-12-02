GRENKE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur GRENKE Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die GRENKE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GRENKE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der GRENKE Aktie beträgt 19,67€ EUR. Die GRENKE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,05 %.