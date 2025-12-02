Aktie kaufen oder verkaufen
GRENKE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur GRENKE Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die GRENKE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GRENKE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der GRENKE Aktie beträgt 19,67€ EUR. Die GRENKE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,05 %.
Analysten und Kursziele für die GRENKE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|29,00€
|+87,34 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|13.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|30,00€
|+93,80 %
|13.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|30,00€
|+93,80 %
|13.11.2025
|BERENBERG
|29,00€
|+87,34 %
|19.11.2025
