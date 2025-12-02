    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE

    GRENKE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur GRENKE Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die GRENKE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GRENKE Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der GRENKE Aktie beträgt 19,67 EUR. Die GRENKE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,05 %.

    Analysten und Kursziele für die GRENKE Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ Bank - - -
    Berenberg Bank 29,00 +87,34 % -
    DZ BANK - - 13.11.2025
    WARBURG RESEARCH 30,00 +93,80 % 13.11.2025
    WARBURG RESEARCH 30,00 +93,80 % 13.11.2025
    BERENBERG 29,00 +87,34 % 19.11.2025

    GRENKE

    ISIN:DE000A161N30WKN:A161N3

