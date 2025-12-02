    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiageo AktievorwärtsNachrichten zu Diageo

    Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Foto: bizoo_n - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 21,88 EUR. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,65 %.

    Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 17,00 -14,79 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 18,00 -9,77 % -
    UBS 22,00 +10,28 % 03.11.2025
    RBC 20,00 +0,25 % 06.11.2025
    RBC 22,00 +10,28 % 06.11.2025
    JPMORGAN 25,00 +25,31 % 06.11.2025
    BARCLAYS 24,00 +20,30 % 06.11.2025
    JEFFERIES 23,00 +15,29 % 06.11.2025
    UBS 22,00 +10,28 % 06.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 24,00 +20,30 % 07.11.2025
    RBC 20,00 +0,25 % 10.11.2025
    JEFFERIES 23,00 +15,29 % 10.11.2025
    UBS 22,00 +10,28 % 10.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 24,00 +20,30 % 17.11.2025
    JPMORGAN 20,00 +0,25 % 25.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 24,00 +20,30 % 25.11.2025

    Diageo

    +0,25 %
    +1,27 %
    -1,96 %
    -15,97 %
    -29,32 %
    -56,33 %
    -38,58 %
    -27,27 %
    +272,30 %
    ISIN:GB0002374006WKN:851247



    Im November `25 haben 16 Analysten die Diageo Aktie eingestuft.