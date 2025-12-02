Aktie kaufen oder verkaufen
Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 21,88€ EUR. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,65 %.
Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00€
|-14,79 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00€
|-9,77 %
|-
|UBS
|22,00€
|+10,28 %
|03.11.2025
|RBC
|20,00€
|+0,25 %
|06.11.2025
|RBC
|22,00€
|+10,28 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|25,00€
|+25,31 %
|06.11.2025
|BARCLAYS
|24,00€
|+20,30 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|23,00€
|+15,29 %
|06.11.2025
|UBS
|22,00€
|+10,28 %
|06.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00€
|+20,30 %
|07.11.2025
|RBC
|20,00€
|+0,25 %
|10.11.2025
|JEFFERIES
|23,00€
|+15,29 %
|10.11.2025
|UBS
|22,00€
|+10,28 %
|10.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00€
|+20,30 %
|17.11.2025
|JPMORGAN
|20,00€
|+0,25 %
|25.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00€
|+20,30 %
|25.11.2025
