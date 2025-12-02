Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.

18 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 184,40€ EUR. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,51 %.