    Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.
    18 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 184,40 EUR. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,51 %.

    Analysten und Kursziele für die Heidelberg Materials Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Barclays Capital - - -
    DZ Bank - - -
    Analyst 245,00 +12,26 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 229,00 +4,93 % -
    DZ BANK - - 06.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 205,00 -6,07 % 06.11.2025
    BARCLAYS 194,00 -11,11 % 06.11.2025
    JEFFERIES 244,00 +11,80 % 06.11.2025
    JPMORGAN 231,00 +5,84 % 06.11.2025
    RBC 220,00 +0,80 % 06.11.2025
    UBS 230,00 +5,38 % 06.11.2025
    GOLDMAN SACHS 240,00 +9,97 % 07.11.2025
    JEFFERIES 245,00 +12,26 % 07.11.2025
    RBC 218,00 -0,11 % 07.11.2025
    UBS 230,00 +5,38 % 07.11.2025
    JPMORGAN - - 11.11.2025
    JEFFERIES 245,00 +12,26 % 13.11.2025
    BARCLAYS 261,00 +19,59 % 16.11.2025

    Heidelberg Materials

    -0,87 %
    +4,94 %
    +7,73 %
    +8,37 %
    +84,48 %
    +321,88 %
    +261,01 %
    +189,76 %
    +1.091,85 %
    ISIN:DE0006047004WKN:604700

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 227,33, was eine Steigerung von +4,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Im November `25 haben 20 Analysten die Heidelberg Materials Aktie eingestuft.