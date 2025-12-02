Aktie kaufen oder verkaufen
Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.
18 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 184,40€ EUR. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,51 %.
Analysten und Kursziele für die Heidelberg Materials Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|-
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|245,00€
|+12,26 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|229,00€
|+4,93 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|06.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|205,00€
|-6,07 %
|06.11.2025
|BARCLAYS
|194,00€
|-11,11 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|244,00€
|+11,80 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|231,00€
|+5,84 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|231,00€
|+5,84 %
|06.11.2025
|RBC
|220,00€
|+0,80 %
|06.11.2025
|RBC
|220,00€
|+0,80 %
|06.11.2025
|UBS
|230,00€
|+5,38 %
|06.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|240,00€
|+9,97 %
|07.11.2025
|JEFFERIES
|245,00€
|+12,26 %
|07.11.2025
|RBC
|218,00€
|-0,11 %
|07.11.2025
|UBS
|230,00€
|+5,38 %
|07.11.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|11.11.2025
|JEFFERIES
|245,00€
|+12,26 %
|13.11.2025
|BARCLAYS
|261,00€
|+19,59 %
|16.11.2025
