Aktie kaufen oder verkaufen
Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 74,47€ EUR. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,72 %.
Analysten und Kursziele für die Henkel VZ Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|82,00€
|+17,51 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00€
|+21,81 %
|06.11.2025
|RBC
|78,00€
|+11,78 %
|06.11.2025
|BERENBERG
|80,00€
|+14,65 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|78,00€
|+11,78 %
|06.11.2025
|UBS
|75,00€
|+7,48 %
|06.11.2025
UBS
|75,00€
|+7,48 %
|06.11.2025
|BARCLAYS
|80,00€
|+14,65 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|75,00€
|+7,48 %
|06.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|94,00€
|+34,71 %
|06.11.2025
BERNSTEIN RESEARCH
|85,00€
|+21,81 %
|07.11.2025
|JEFFERIES
|80,00€
|+14,65 %
|13.11.2025
BERNSTEIN RESEARCH
|85,00€
|+21,81 %
|25.11.2025
|JPMORGAN
|65,00€
|-6,85 %
|25.11.2025
+0,40 %
+0,40 %
-0,77 %
-3,21 %
-12,87 %
+1,74 %
-21,46 %
-35,40 %
+2.047,06 %
