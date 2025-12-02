Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 74,47€ EUR. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,72 %.