    H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Foto: Afif Ramdhasuma - Unsplash

    Aktuelle Analystenmeinungen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie beträgt 156,50 EUR. Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +882,11 %.

    Analysten und Kursziele für die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 155,00 +872,70 % -
    RBC 185,00 +1.060,97 % 09.11.2025
    JPMORGAN 123,00 +671,89 % 19.11.2025
    JEFFERIES 164,00 +929,18 % 21.11.2025
    BARCLAYS 162,00 +916,63 % 24.11.2025
    GOLDMAN SACHS 150,00 +841,32 % 25.11.2025

    H & M Hennes & Mauritz (B)

    -0,03 %
    -1,62 %
    -4,26 %
    +24,29 %
    +18,99 %
    +42,38 %
    -13,45 %
    -56,06 %
    +18.216,09 %
    ISIN:SE0000106270WKN:872318



