H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie beträgt 156,50€ EUR. Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +882,11 %.