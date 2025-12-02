Aktie kaufen oder verkaufen
H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Afif Ramdhasuma - Unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie beträgt 156,50€ EUR. Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +882,11 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|155,00€
|+872,70 %
|-
|RBC
|185,00€
|+1.060,97 %
|09.11.2025
|JPMORGAN
|123,00€
|+671,89 %
|19.11.2025
|JEFFERIES
|164,00€
|+929,18 %
|21.11.2025
|BARCLAYS
|162,00€
|+916,63 %
|24.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|150,00€
|+841,32 %
|25.11.2025
-0,03 %
-1,62 %
-4,26 %
+24,29 %
+18,99 %
+42,38 %
-13,45 %
-56,06 %
+18.216,09 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte