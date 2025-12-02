Aktie kaufen oder verkaufen
Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Holger Hollemann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hannover Rueck Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Hannover Rueck Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hannover Rueck Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rueck Aktie beträgt 247,18€ EUR. Die Hannover Rueck Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,78 %.
Analysten und Kursziele für die Hannover Rueck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|10.11.2025
|RBC
|275,00€
|+7,05 %
|10.11.2025
|JEFFERIES
|350,00€
|+36,24 %
|10.11.2025
|JEFFERIES
|360,00€
|+40,13 %
|10.11.2025
|JPMORGAN
|320,00€
|+24,56 %
|10.11.2025
|UBS
|280,00€
|+8,99 %
|10.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|308,00€
|+19,89 %
|12.11.2025
|BARCLAYS
|239,00€
|-6,97 %
|17.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.11.2025
|RBC
|275,00€
|+7,05 %
|20.11.2025
|BERENBERG
|312,00€
|+21,45 %
|21.11.2025
+0,23 %
+0,86 %
+3,12 %
+4,38 %
+4,08 %
+40,34 %
+78,27 %
+130,76 %
+2.261,57 %
