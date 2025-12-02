Intesa Sanpaolo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Intesa Sanpaolo Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Intesa Sanpaolo Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Intesa Sanpaolo Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Intesa Sanpaolo Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Intesa Sanpaolo Aktie beträgt 5,60€ EUR. Die Intesa Sanpaolo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,68 %.