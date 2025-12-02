Aktie kaufen oder verkaufen
Intesa Sanpaolo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Silviu - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Intesa Sanpaolo Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Intesa Sanpaolo Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Intesa Sanpaolo Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Intesa Sanpaolo Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Intesa Sanpaolo Aktie beträgt 5,60€ EUR. Die Intesa Sanpaolo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,68 %.
Analysten und Kursziele für die Intesa Sanpaolo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|5,00€
|-10,10 %
|-
|JPMORGAN
|6,00€
|+7,87 %
|02.11.2025
|JEFFERIES
|6,00€
|+7,87 %
|03.11.2025
|UBS
|6,00€
|+7,87 %
|03.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|5,00€
|-10,10 %
|04.11.2025
+0,04 %
+2,31 %
-0,89 %
+3,51 %
+52,82 %
+169,16 %
+182,64 %
+70,86 %
+5,54 %
