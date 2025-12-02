    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Aktie kaufen oder verkaufen

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.
    16 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 39,95 EUR. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,71 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Infineon Technologies AG!
    Long
    32,86€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 12,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    37,98€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 12,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Infineon Technologies Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 48,00 +35,41 % -
    UBS 44,00 +24,13 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 44,00 +24,13 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 48,00 +35,41 % 03.11.2025
    JPMORGAN 39,00 +10,02 % 06.11.2025
    JPMORGAN 39,00 +10,02 % 10.11.2025
    DZ BANK - - 12.11.2025
    JPMORGAN 39,00 +10,02 % 12.11.2025
    BARCLAYS 40,00 +12,84 % 12.11.2025
    BERENBERG 41,00 +15,66 % 12.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 51,00 +43,87 % 12.11.2025
    JEFFERIES 48,00 +35,41 % 12.11.2025
    JEFFERIES 48,00 +35,41 % 12.11.2025
    UBS 44,00 +24,13 % 12.11.2025
    JPMORGAN 39,00 +10,02 % 13.11.2025
    GOLDMAN SACHS 42,00 +18,49 % 13.11.2025
    WARBURG RESEARCH 42,00 +18,49 % 14.11.2025
    JPMORGAN - - 17.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 51,00 +43,87 % 17.11.2025
    JEFFERIES 48,00 +35,41 % 26.11.2025
    UBS 44,00 +24,13 % 27.11.2025

    Infineon Technologies

    +0,32 %
    +7,05 %
    +2,38 %
    +2,21 %
    +15,69 %
    +9,59 %
    +20,32 %
    +153,72 %
    -49,46 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,37, was eine Steigerung von +5,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25 Im November `25 haben 21 Analysten die Infineon Technologies Aktie eingestuft.