Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.

16 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 39,95€ EUR. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,71 %.