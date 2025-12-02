Aktie kaufen oder verkaufen
Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 39,95€ EUR. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,71 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Infineon Technologies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|48,00€
|+35,41 %
|-
|UBS
|44,00€
|+24,13 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|44,00€
|+24,13 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|48,00€
|+35,41 %
|03.11.2025
|JPMORGAN
|39,00€
|+10,02 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|39,00€
|+10,02 %
|10.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|12.11.2025
|JPMORGAN
|39,00€
|+10,02 %
|12.11.2025
|BARCLAYS
|40,00€
|+12,84 %
|12.11.2025
|BERENBERG
|41,00€
|+15,66 %
|12.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|51,00€
|+43,87 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|48,00€
|+35,41 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|48,00€
|+35,41 %
|12.11.2025
|UBS
|44,00€
|+24,13 %
|12.11.2025
|JPMORGAN
|39,00€
|+10,02 %
|13.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|42,00€
|+18,49 %
|13.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|42,00€
|+18,49 %
|14.11.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|17.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|51,00€
|+43,87 %
|17.11.2025
|JEFFERIES
|48,00€
|+35,41 %
|26.11.2025
|UBS
|44,00€
|+24,13 %
|27.11.2025
+0,32 %
+7,05 %
+2,38 %
+2,21 %
+15,69 %
+9,59 %
+20,32 %
+153,72 %
-49,46 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte