    INDUS Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Foto: INDUS Holding AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur INDUS Holding Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die INDUS Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die INDUS Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die INDUS Holding Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der INDUS Holding Aktie beträgt 10,43 EUR. Die INDUS Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -60,39 %.

    Analysten und Kursziele für die INDUS Holding Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    NUWAYS 34,00 +29,15 % 13.11.2025
    WARBURG RESEARCH 39,00 +48,15 % 13.11.2025

    INDUS Holding

    -0,38 %
    +0,38 %
    +17,19 %
    +17,45 %
    +20,97 %
    +18,51 %
    -20,09 %
    -41,99 %
    +85,08 %
    ISIN:DE0006200108WKN:620010

    Im November `25 haben 7 Analysten die INDUS Holding Aktie eingestuft.