Aktie kaufen oder verkaufen
INDUS Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: INDUS Holding AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur INDUS Holding Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die INDUS Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die INDUS Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die INDUS Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der INDUS Holding Aktie beträgt 10,43€ EUR. Die INDUS Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -60,39 %.
Analysten und Kursziele für die INDUS Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|NUWAYS
|34,00€
|+29,15 %
|13.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|39,00€
|+48,15 %
|13.11.2025
-0,38 %
+0,38 %
+17,19 %
+17,45 %
+20,97 %
+18,51 %
-20,09 %
-41,99 %
+85,08 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte