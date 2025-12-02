INDUS Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur INDUS Holding Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die INDUS Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die INDUS Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die INDUS Holding Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der INDUS Holding Aktie beträgt 10,43€ EUR. Die INDUS Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -60,39 %.