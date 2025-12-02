    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich

    Aktie kaufen oder verkaufen

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jungheinrich Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Jungheinrich Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
    Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Jungheinrich Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Jungheinrich Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jungheinrich Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Jungheinrich Aktie beträgt 42,71 EUR. Die Jungheinrich Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,48 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Jungheinrich AG Vz!
    Long
    31,44€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 11,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    36,55€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 11,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Jungheinrich Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 39,00 +14,57 % -
    BARCLAYS 42,00 +23,38 % 12.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 44,00 +29,26 % 12.11.2025
    JEFFERIES 39,00 +14,57 % 12.11.2025
    WARBURG RESEARCH 44,00 +29,26 % 12.11.2025
    BERENBERG 46,00 +35,14 % 14.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 45,00 +32,20 % 19.11.2025

    Jungheinrich

    +0,29 %
    +3,25 %
    +9,94 %
    +14,50 %
    +37,23 %
    +21,22 %
    -8,34 %
    +41,40 %
    +3.656,04 %
    ISIN:DE0006219934WKN:621993



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Jungheinrich Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25 Im November `25 haben 7 Analysten die Jungheinrich Aktie eingestuft.