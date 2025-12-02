Aktie kaufen oder verkaufen
Jungheinrich Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Jungheinrich Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Jungheinrich Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jungheinrich Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Jungheinrich Aktie beträgt 42,71€ EUR. Die Jungheinrich Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,48 %.
Analysten und Kursziele für die Jungheinrich Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|39,00€
|+14,57 %
|-
|BARCLAYS
|42,00€
|+23,38 %
|12.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|44,00€
|+29,26 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|39,00€
|+14,57 %
|12.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|44,00€
|+29,26 %
|12.11.2025
|BERENBERG
|46,00€
|+35,14 %
|14.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00€
|+32,20 %
|19.11.2025
+0,29 %
+3,25 %
+9,94 %
+14,50 %
+37,23 %
+21,22 %
-8,34 %
+41,40 %
+3.656,04 %
