Jungheinrich Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Jungheinrich Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Jungheinrich Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jungheinrich Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Jungheinrich Aktie beträgt 42,71€ EUR. Die Jungheinrich Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,48 %.