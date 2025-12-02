Aktie kaufen oder verkaufen
KRONES Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Armin Weigel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur KRONES Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die KRONES Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die KRONES Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der KRONES Aktie beträgt 142,56€ EUR. Die KRONES Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,25 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die KRONES Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|07.11.2025
|BERENBERG
|150,00€
|+16,01 %
|07.11.2025
|JEFFERIES
|152,00€
|+17,56 %
|07.11.2025
|JEFFERIES
|157,00€
|+21,42 %
|07.11.2025
|UBS
|145,00€
|+12,14 %
|07.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|176,00€
|+36,12 %
|07.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|172,00€
|+33,02 %
|10.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|174,00€
|+34,57 %
|20.11.2025
|JEFFERIES
|157,00€
|+21,42 %
|27.11.2025
+0,15 %
+2,04 %
+3,83 %
-0,76 %
+10,54 %
+19,27 %
+109,34 %
+12,47 %
+1.404,18 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte