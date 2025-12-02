    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT

    KWS SAAT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur KWS SAAT Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die KWS SAAT Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die KWS SAAT Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die KWS SAAT Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der KWS SAAT Aktie beträgt 57,00 EUR. Die KWS SAAT Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,91 %.

    Analysten und Kursziele für die KWS SAAT Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ Bank 74,00 +7,87 % -
    BAADER BANK 73,00 +6,41 % 12.11.2025
    WARBURG RESEARCH 86,00 +25,36 % 12.11.2025
    DZ BANK - - 13.11.2025
    BAADER BANK 73,00 +6,41 % 18.11.2025
    WARBURG RESEARCH 93,00 +35,57 % 19.11.2025
    DZ BANK - - 26.11.2025

    KWS SAAT

    -0,15 %
    +0,74 %
    +3,17 %
    +5,39 %
    +14,77 %
    +3,01 %
    +7,38 %
    +14,86 %
    +1.320,28 %
    ISIN:DE0007074007WKN:707400



    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
