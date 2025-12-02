Aktie kaufen oder verkaufen
KWS SAAT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur KWS SAAT Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die KWS SAAT Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die KWS SAAT Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die KWS SAAT Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der KWS SAAT Aktie beträgt 57,00€ EUR. Die KWS SAAT Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,91 %.
Analysten und Kursziele für die KWS SAAT Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|74,00€
|+7,87 %
|-
|BAADER BANK
|73,00€
|+6,41 %
|12.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|86,00€
|+25,36 %
|12.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|13.11.2025
|BAADER BANK
|73,00€
|+6,41 %
|18.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|93,00€
|+35,57 %
|19.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|26.11.2025
-0,15 %
+0,74 %
+3,17 %
+5,39 %
+14,77 %
+3,01 %
+7,38 %
+14,86 %
+1.320,28 %
