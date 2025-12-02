Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Daniel Bockwoldt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 6,30€ EUR. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -24,33 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Deutsche Lufthansa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-15,93 %
|04.11.2025
|RBC
|7,00€
|-15,93 %
|10.11.2025
|JPMORGAN
|5,00€
|-39,95 %
|11.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-15,93 %
|17.11.2025
|UBS
|9,00€
|+8,10 %
|17.11.2025
|JPMORGAN
|5,00€
|-39,95 %
|18.11.2025
|BARCLAYS
|-
|-
|24.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-15,93 %
|24.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-15,93 %
|25.11.2025
|UBS
|9,00€
|+8,10 %
|31.10.2025
-1,25 %
+0,91 %
+9,67 %
+6,99 %
+30,40 %
+6,42 %
+15,47 %
-14,29 %
+79,82 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte