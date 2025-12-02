Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. 6 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 16,64€ EUR. Die Lanxess Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,90 %.