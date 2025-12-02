Aktie kaufen oder verkaufen
Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: LANXESS
Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. 6 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 16,64€ EUR. Die Lanxess Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,90 %.
Analysten und Kursziele für die Lanxess Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|17,00€
|-2,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00€
|+2,86 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|06.11.2025
|JEFFERIES
|19,00€
|+8,57 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|21,00€
|+20,00 %
|06.11.2025
|UBS
|23,00€
|+31,43 %
|06.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|24,00€
|+37,14 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|17,00€
|-2,86 %
|10.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|21,00€
|+20,00 %
|10.11.2025
|BARCLAYS
|15,00€
|-14,29 %
|11.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|10,00€
|-42,86 %
|11.11.2025
|BERENBERG
|18,00€
|+2,86 %
|17.11.2025
|JPMORGAN
|15,00€
|-14,29 %
|19.11.2025
|JPMORGAN
|15,00€
|-14,29 %
|28.11.2025
