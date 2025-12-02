Aktie kaufen oder verkaufen
Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Andreas Arnold - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Merck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Merck Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 131,88€ EUR. Die Merck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,64 %.
Analysten und Kursziele für die Merck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|155,00€
|+32,39 %
|-
|JPMORGAN
|155,00€
|+32,39 %
|03.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|13.11.2025
|JPMORGAN
|155,00€
|+32,39 %
|13.11.2025
|UBS
|150,00€
|+28,12 %
|13.11.2025
|JPMORGAN
|155,00€
|+32,39 %
|14.11.2025
|UBS
|150,00€
|+28,12 %
|14.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|135,00€
|+15,31 %
|17.11.2025
+1,77 %
+2,57 %
+4,87 %
+9,98 %
-15,30 %
-33,08 %
-11,77 %
+24,42 %
+702,25 %
