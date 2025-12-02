Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Merck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Merck Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 131,88€ EUR. Die Merck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,64 %.