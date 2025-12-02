    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Merck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Merck Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 131,88 EUR. Die Merck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,64 %.

    Analysten und Kursziele für die Merck Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 155,00 +32,39 % -
    JPMORGAN 155,00 +32,39 % 03.11.2025
    DZ BANK - - 13.11.2025
    JPMORGAN 155,00 +32,39 % 13.11.2025
    UBS 150,00 +28,12 % 13.11.2025
    JPMORGAN 155,00 +32,39 % 14.11.2025
    UBS 150,00 +28,12 % 14.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 135,00 +15,31 % 17.11.2025

    Merck

    +1,77 %
    +2,57 %
    +4,87 %
    +9,98 %
    -15,30 %
    -33,08 %
    -11,77 %
    +24,42 %
    +702,25 %
    ISIN:DE0006599905WKN:659990

