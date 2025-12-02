Aktie kaufen oder verkaufen
Microsoft Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Mark Lennihan - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Microsoft Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Microsoft Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Microsoft Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft Aktie beträgt 641,00€ EUR. Die Microsoft Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,69 %.
Analysten und Kursziele für die Microsoft Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|640,00€
|+31,49 %
|03.11.2025
|JEFFERIES
|675,00€
|+38,68 %
|16.11.2025
|JEFFERIES
|675,00€
|+38,68 %
|16.11.2025
|RBC
|640,00€
|+31,49 %
|18.11.2025
|JPMORGAN
|575,00€
|+18,13 %
|19.11.2025
-1,98 %
+1,65 %
-6,45 %
-2,97 %
+2,39 %
+73,91 %
+135,69 %
+700,03 %
+1.719,82 %
