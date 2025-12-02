Microsoft Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Microsoft Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Microsoft Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Microsoft Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft Aktie beträgt 641,00€ EUR. Die Microsoft Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,69 %.