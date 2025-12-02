Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 543,80€ EUR. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,74 %.