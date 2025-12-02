Aktie kaufen oder verkaufen
Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Lino Mirgeler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 543,80€ EUR. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,74 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Münchener Rück Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|600,00€
|+11,15 %
|-
|BERENBERG
|629,00€
|+16,52 %
|10.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|11.11.2025
|RBC
|570,00€
|+5,59 %
|11.11.2025
|BERENBERG
|629,00€
|+16,52 %
|11.11.2025
|JEFFERIES
|555,00€
|+2,82 %
|11.11.2025
|JPMORGAN
|650,00€
|+20,41 %
|11.11.2025
|JEFFERIES
|600,00€
|+11,15 %
|14.11.2025
|BARCLAYS
|625,00€
|+15,78 %
|17.11.2025
|RBC
|580,00€
|+7,45 %
|20.11.2025
-0,97 %
-1,29 %
+0,07 %
+0,30 %
+2,98 %
+73,77 %
+114,24 %
+176,49 %
+1.412,80 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte