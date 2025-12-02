Nordex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordex Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nordex Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordex Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex Aktie beträgt 26,42€ EUR. Die Nordex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,75 %.