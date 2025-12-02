Aktie kaufen oder verkaufen
Nordex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordex Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nordex Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nordex Aktie beträgt 26,42€ EUR. Die Nordex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,75 %.
Analysten und Kursziele für die Nordex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|22,00€
|-11,93 %
|-
|Analyst
|31,00€
|+24,10 %
|-
|Deutsche Bank
|30,00€
|+20,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|30,00€
|+20,10 %
|-
|RBC
|18,00€
|-27,94 %
|04.11.2025
|BARCLAYS
|15,00€
|-39,95 %
|04.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|31,00€
|+24,10 %
|04.11.2025
|JEFFERIES
|25,00€
|+0,08 %
|04.11.2025
|JEFFERIES
|31,00€
|+24,10 %
|05.11.2025
|JEFFERIES
|31,00€
|+24,10 %
|17.11.2025
|RBC
|22,00€
|-11,93 %
|25.11.2025
|JEFFERIES
|31,00€
|+24,10 %
|27.11.2025
-1,55 %
-1,08 %
+0,39 %
+26,41 %
+116,43 %
+108,23 %
+55,29 %
-7,56 %
+183,11 %
