Aktie kaufen oder verkaufen
Nemetschek Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nemetschek Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek Aktie beträgt 108,09€ EUR. Die Nemetschek Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,72 %.
Analysten und Kursziele für die Nemetschek Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|110,00€
|+15,73 %
|-
|JPMorgan
|100,00€
|+5,21 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00€
|+20,99 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|04.11.2025
|JPMORGAN
|100,00€
|+5,21 %
|04.11.2025
|JPMORGAN
|100,00€
|+5,21 %
|04.11.2025
|UBS
|137,00€
|+44,13 %
|04.11.2025
|UBS
|137,00€
|+44,13 %
|04.11.2025
|BARCLAYS
|135,00€
|+42,03 %
|04.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|145,00€
|+52,55 %
|11.11.2025
|JEFFERIES
|110,00€
|+15,73 %
|21.11.2025
-2,13 %
+0,63 %
-4,46 %
-15,21 %
-3,59 %
+87,60 %
+60,17 %
+535,33 %
+1.690,48 %
