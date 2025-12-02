Nemetschek Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nemetschek Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek Aktie beträgt 108,09€ EUR. Die Nemetschek Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,72 %.