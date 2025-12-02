Netflix Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Netflix Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Netflix Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Netflix Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Netflix Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix Aktie beträgt 580,80€ EUR. Die Netflix Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +432,21 %.