Aktie kaufen oder verkaufen
Netflix Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Netflix
Aktuelle Analystenmeinungen zur Netflix Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Netflix Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Netflix Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Netflix Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Netflix Aktie beträgt 580,80€ EUR. Die Netflix Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +432,21 %.
Analysten und Kursziele für die Netflix Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Bernstein
|1,39 Tsd.€
|+1.173,71 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|17.11.2025
|JPMORGAN
|124,00€
|+13,63 %
|18.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,39 Tsd.€
|+1.173,71 %
|19.11.2025
-5,64 %
+2,03 %
-5,39 %
-11,55 %
+7,68 %
+206,66 %
+121,83 %
+658,15 %
+4.776,92 %
