Aktie kaufen oder verkaufen
Nokia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nokia Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nokia Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nokia Aktie beträgt 6,33€ EUR. Die Nokia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,36 %.
Analysten und Kursziele für die Nokia Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|6,00€
|+14,03 %
|-
|JEFFERIES
|7,00€
|+33,03 %
|03.11.2025
|JPMORGAN
|6,00€
|+14,03 %
|05.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|6,00€
|+14,03 %
|10.11.2025
|JEFFERIES
|7,00€
|+33,03 %
|19.11.2025
|JPMORGAN
|6,00€
|+14,03 %
|19.11.2025
-1,97 %
+2,00 %
-11,49 %
+43,65 %
+32,57 %
+9,85 %
+60,81 %
-24,59 %
-58,83 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte