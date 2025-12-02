Nokia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nokia Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nokia Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nokia Aktie beträgt 6,33€ EUR. Die Nokia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,36 %.