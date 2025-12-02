Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Novartis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 101,38€ EUR. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,96 %.
Analysten und Kursziele für die Novartis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|120,00€
|+7,77 %
|-
|UBS
|102,00€
|-8,40 %
|03.11.2025
|JPMORGAN
|95,00€
|-14,68 %
|11.11.2025
|BERENBERG
|92,00€
|-17,38 %
|18.11.2025
|UBS
|102,00€
|-8,40 %
|20.11.2025
|UBS
|102,00€
|-8,40 %
|20.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|108,00€
|-3,01 %
|20.11.2025
|BARCLAYS
|90,00€
|-19,17 %
|21.11.2025
+0,72 %
+1,36 %
+6,32 %
+4,90 %
+14,07 %
+33,69 %
+51,44 %
+66,58 %
+1.586,49 %
