NVIDIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: NVIDIA Corporation
Aktuelle Analystenmeinungen zur NVIDIA Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die NVIDIA Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die NVIDIA Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die NVIDIA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA Aktie beträgt 229,69€ EUR. Die NVIDIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,66 %.
Analysten und Kursziele für die NVIDIA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|250,00€
|+38,95 %
|-
|Bernstein
|275,00€
|+52,85 %
|-
|Bernstein
|225,00€
|+25,06 %
|-
|DZ Bank
|225,00€
|+25,06 %
|-
|UBS
|235,00€
|+30,61 %
|10.11.2025
|JPMORGAN
|215,00€
|+19,50 %
|16.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|225,00€
|+25,06 %
|17.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|215,00€
|+19,50 %
|19.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|250,00€
|+38,95 %
|19.11.2025
|JEFFERIES
|250,00€
|+38,95 %
|19.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00€
|+52,85 %
|20.11.2025
|JPMORGAN
|250,00€
|+38,95 %
|20.11.2025
|UBS
|235,00€
|+30,61 %
|20.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00€
|+52,85 %
|24.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00€
|+52,85 %
|25.11.2025
-0,91 %
+2,47 %
-10,89 %
+7,82 %
+19,26 %
+883,88 %
+1.303,03 %
+20.167,15 %
+1.104.185,71 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
