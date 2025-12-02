NVIDIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur NVIDIA Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die NVIDIA Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die NVIDIA Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die NVIDIA Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA Aktie beträgt 229,69€ EUR. Die NVIDIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,66 %.