Pfizer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Pfizer Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Pfizer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pfizer Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer Aktie beträgt 131,00€ EUR. Die Pfizer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +418,40 %.
Analysten und Kursziele für die Pfizer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|540,00€
|+2.036,92 %
|04.11.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|+18,72 %
|04.11.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|+18,72 %
|04.11.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|+18,72 %
|09.11.2025
|BERENBERG
|25,00€
|-1,07 %
|26.11.2025
