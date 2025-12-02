Pfizer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Pfizer Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Pfizer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pfizer Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer Aktie beträgt 131,00€ EUR. Die Pfizer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +418,40 %.