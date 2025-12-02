Aktie kaufen oder verkaufen
Koninklijke Philips Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Philips Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Koninklijke Philips Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Koninklijke Philips Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Koninklijke Philips Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Philips Aktie beträgt 25,90€ EUR. Die Koninklijke Philips Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,28 %.
Analysten und Kursziele für die Koninklijke Philips Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|28,00€
|+14,90 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|24,00€
|-1,52 %
|-
|JEFFERIES
|25,00€
|+2,59 %
|04.11.2025
|JPMORGAN
|18,00€
|-26,14 %
|04.11.2025
|JPMORGAN
|18,00€
|-26,14 %
|04.11.2025
|BARCLAYS
|29,00€
|+19,00 %
|04.11.2025
|UBS
|28,00€
|+14,90 %
|04.11.2025
|UBS
|29,00€
|+19,00 %
|04.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|31,00€
|+27,21 %
|05.11.2025
|BARCLAYS
|29,00€
|+19,00 %
|23.11.2025
-1,47 %
-0,33 %
+1,39 %
+4,11 %
-5,86 %
+73,39 %
-40,53 %
+2,55 %
+280,84 %
