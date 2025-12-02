PNE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur PNE Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die PNE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PNE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der PNE Aktie beträgt 3,20€ EUR. Die PNE Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -68,81 %.