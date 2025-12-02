Aktie kaufen oder verkaufen
PNE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: PNE AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur PNE Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die PNE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PNE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PNE Aktie beträgt 3,20€ EUR. Die PNE Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -68,81 %.
Analysten und Kursziele für die PNE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Holger Steffen
|-
|-
|-
|Malte Schaumann
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|WARBURG RESEARCH
|16,00€
|+55,95 %
|26.11.2025
+0,39 %
+6,40 %
-4,81 %
-24,49 %
-6,53 %
-56,08 %
+29,40 %
+410,15 %
+258,14 %
