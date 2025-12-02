    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPNE AktievorwärtsNachrichten zu PNE

    PNE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur PNE Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die PNE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PNE Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der PNE Aktie beträgt 3,20 EUR. Die PNE Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -68,81 %.

    Analysten und Kursziele für die PNE Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    WARBURG RESEARCH 16,00 +55,95 % 26.11.2025

    PNE

    +0,39 %
    +6,40 %
    -4,81 %
    -24,49 %
    -6,53 %
    -56,08 %
    +29,40 %
    +410,15 %
    +258,14 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG



    Autor
    Analysten Monitor
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Im November `25 haben 5 Analysten die PNE Aktie eingestuft.
