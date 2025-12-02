Aktie kaufen oder verkaufen
Kering Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: HJBC - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Kering Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kering Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Kering Aktie beträgt 274,00€ EUR. Die Kering Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,24 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Kering Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|245,00€
|-17,95 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|300,00€
|+0,47 %
|-
|BARCLAYS
|245,00€
|-17,95 %
|03.11.2025
|UBS
|345,00€
|+15,54 %
|26.11.2025
|JPMORGAN
|235,00€
|-21,30 %
|27.11.2025
-0,39 %
-2,11 %
-4,42 %
+22,93 %
+30,24 %
-48,19 %
-51,66 %
+90,19 %
+59,93 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte