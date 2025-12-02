Kering Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Kering Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kering Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Kering Aktie beträgt 274,00€ EUR. Die Kering Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,24 %.