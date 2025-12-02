Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 835,80€ EUR. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,93 %.