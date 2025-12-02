Aktie kaufen oder verkaufen
Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Rational AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 835,80€ EUR. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,93 %.
Analysten und Kursziele für die Rational Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|1,05 Tsd.€
|+65,75 %
|-
|Bernstein
|1,05 Tsd.€
|+65,75 %
|-
|Goldman Sachs
|771,00€
|+21,70 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|741,00€
|+16,97 %
|-
|RBC
|590,00€
|-6,87 %
|06.11.2025
|RBC
|600,00€
|-5,29 %
|06.11.2025
|UBS
|750,00€
|+18,39 %
|06.11.2025
|BARCLAYS
|834,00€
|+31,65 %
|06.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,04 Tsd.€
|+63,38 %
|06.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,05 Tsd.€
|+65,75 %
|10.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,05 Tsd.€
|+65,75 %
|10.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|715,00€
|+12,87 %
|11.11.2025
|UBS
|750,00€
|+18,39 %
|18.11.2025
|BERENBERG
|780,00€
|+23,13 %
|19.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|771,00€
|+21,70 %
|28.11.2025
