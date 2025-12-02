Aktie kaufen oder verkaufen
Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: David Young - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.
21 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 1,77 Tsd.€ EUR. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,51 %.
Analysten und Kursziele für die Rheinmetall Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Bernstein
|1,96 Tsd.€
|+35,73 %
|-
|DZ Bank
|2,39 Tsd.€
|+65,17 %
|-
|JPMorgan
|€
|+55,82 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,05 Tsd.€
|+41,97 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,96 Tsd.€
|+35,73 %
|03.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|06.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,96 Tsd.€
|+35,73 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|2,25 Tsd.€
|+55,82 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|2,25 Tsd.€
|+55,82 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|2,25 Tsd.€
|+55,82 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|2,25 Tsd.€
|+55,82 %
|07.11.2025
|BARCLAYS
|2,06 Tsd.€
|+42,66 %
|09.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,98 Tsd.€
|+37,12 %
|10.11.2025
|BERENBERG
|2,30 Tsd.€
|+59,28 %
|12.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,98 Tsd.€
|+37,12 %
|18.11.2025
|JEFFERIES
|2,25 Tsd.€
|+55,82 %
|18.11.2025
|JPMORGAN
|2,25 Tsd.€
|+55,82 %
|18.11.2025
|UBS
|2,50 Tsd.€
|+73,13 %
|18.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|19.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|1,77 Tsd.€
|+22,58 %
|19.11.2025
|BERENBERG
|2,34 Tsd.€
|+62,05 %
|19.11.2025
|JEFFERIES
|2,25 Tsd.€
|+55,82 %
|19.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.11.2025
|BARCLAYS
|2,06 Tsd.€
|+42,66 %
|23.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,98 Tsd.€
|+37,12 %
|24.11.2025
|JPMORGAN
|2,25 Tsd.€
|+55,82 %
|24.11.2025
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener Wert