    Bilfinger will noch schneller wachsen - jährliches Umsatzplus bis 10 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Bilfinger plant 8-10% Umsatzwachstum bis 2030.
    • Wachstum durch eigene Kraft und Zukäufe angestrebt.
    • Operative Marge soll auf 6-7% bis 2027 steigen.
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger will in den kommenden Jahren noch schneller wachsen als bisher und zudem profitabler werden. Das Unternehmen peile bis 2030 im Schnitt ein jährliches Umsatzplus von 8 bis 10 Prozent an, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstag im Vorfeld eines Kapitalmarkttages mit. Wachsen wollen die Mannheimer sowohl aus eigener Kraft als auch durch Zukäufe. Davon sollen als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) 8 bis 9 Prozent übrigbleiben. Das Geschäftsmodell von Bilfinger weise Chancen sowohl in Wachstums- als auch in rückläufigen Märkten aus, hieß es.

    Dabei geht Bilfinger weltweit von einem durchschnittlichen jährlichen Marktwachstum von 1 bis 2 Prozent in seinen vier Kernindustrien aus. Zu diesen zählen Chemie und Petrochemie, Energie, Öl und Gas sowie Pharma und Biopharma. Zudem will das Unternehmen bis 2030 jährlich 3 bis 4 Prozent aus eigener Kraft unter anderem dank Outsourcing-Nachfrage wachsen. Zukäufe sollen im Schnitt jährlich für ein weiteres Wachstum von etwa 4 Prozent beitragen.

    Bislang hatte das Unternehmen von 2025 bis 2027 jährlich aus eigener Kraft um 4 bis 5 Prozent wachsen wollen. Die operative Marge sollte in diesem Zeitraum auf 6 bis 7 Prozent steigen./mne/stk

    Bilfinger

    +2,98 %
    +4,88 %
    +6,22 %
    +13,98 %
    +129,13 %
    +231,69 %
    +281,45 %
    +103,75 %
    +116,93 %
    ISIN:DE0005909006WKN:590900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 99,55 auf Lang & Schwarz (02. Dezember 2025, 07:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um +3,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,83 Mrd..

    Bilfinger zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -9,49 %/+13,13 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
