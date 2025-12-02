Stabilisierung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach dem schwachen Monatsstart scheinen die Anleger im Dax erst einmal durchzuatmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn prozentual nahezu unverändert auf 23.594 Punkte. Tags zuvor hatte der Ende November noch so stark erholte Dax wieder Federn gelassen. Zwischenzeitlich war er sogar bis auf 23.433 Punkte gesunken. Letztlich konnte er aber aus technischer Sicht im Chart das Schlimmste verhindern und rettete sich wieder über die runde Marke von 23.500 Punkten und die einfache 200-Tage-Linie als wichtigem Trendbarometer. An der Wall Street war der Rücksetzer am Abend moderater ausgefallen und in Asien zeichnet sich kein klarer Trend ab.

USA: - LEICHT IM MINUS - Der Start in den üblicherweise starken Börsenmonat Dezember ist am Montag an den US-Börsen misslungen. Nach der jüngsten Erholungsrally wurden Anleger vorsichtiger. Damit endete eine fünftägige Gewinnstrecke. Spiegel einer global nachlassenden Risikobereitschaft waren vor allem Kryptowährungen, während sich in Japan eine mögliche Leitzinserhöhung abzeichnet. Das deutlichste Minus gab es für den Dow Jones Industrial , der 0,90 Prozent tiefer mit 47.289,33 Punkten über die Ziellinie ging. Für den marktbreiten S&P 500 stand ein Abschlag von 0,53 Prozent auf 6.812,63 Zähler zu Buche. Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 , der seine anfangs besonders deutlichen Verluste reduzieren konnte, ging 0,36 Prozent tiefer aus dem Handel.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Tendenz eingeschlagen. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende nach den jüngsten Verlusten um 0,1 Prozent zulegte, gab der CSI 300 mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen im späten Handel um 0,6 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong trat unterdessen auf der Stelle.

