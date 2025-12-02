Südkoreanische Rallye – US-Zollsenkung beflügelt Kurse

Asiens Börsen starteten am Dienstag mit einer breiten Aufwärtsbewegung – angeführt von Südkorea, wo die Aktienmärkte kräftig zulegten, nachdem die USA eine umfassende Senkung der Zölle auf südkoreanische Importe bestätigt hatten. Die Nachricht sorgt für frische Dynamik in einem Marktumfeld, das zusätzlich auf eine mögliche Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve in der kommenden Woche setzt.

Der MSCI-Index für asiatische Schwellenländer legte um 0,5 Prozent zu. Besonders stark zeigte sich der südkoreanische Markt, der rund 16 Prozent des Index ausmacht und um 1,8 Prozent kletterte. Der Leitindex Kospi, der in den beiden vorangegangenen Sitzungen noch 1,7 Prozent verloren hatte, startete eine deutliche Erholung. Samsung Electronics zogen um 2,6 Prozent an, SK Hynix verteuerten sich sogar um 3,7 Prozent.

Den größten Nachbrenner erhielten jedoch Autohersteller: Hyundai Motor sprangen nahezu 5 Prozent, Kia gut 3 Prozent. Die Rallye folgte auf die Bestätigung von US-Handelsminister Howard Lutnick, dass der allgemeine Zollsatz auf südkoreanische Autoimporte rückwirkend zum 1. November auf 15 Prozent gesenkt wird. Auch Zölle auf Flugzeugteile sollen fallen.

Washington hatte sich dazu entschlossen, nachdem Seoul Investitionen von insgesamt 350 Milliarden US-Dollar in US-Schiffbau und Industrie zugesagt hatte.

Inflationsdaten stützen Erwartungen einer geldpolitischen Pause

Südkoreas Verbraucherpreise stiegen im November um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lagen damit minimal über den Erwartungen. Der Wert entspricht dem Vormonat und stützt die Annahme, dass die Bank of Korea ihre Leitzinsen – zuletzt unverändert bei 2,5 Prozent – vorerst nicht anhebt. Die Kerninflation stieg um 2 Prozent.

Japanische Anleihezinsen schießen nach oben – Markt wettet auf Zinsschritt

Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen sprang auf 1,88 Prozent, den höchsten Stand seit 2008. Auch die 20- und 30-jährigen Anleihen erreichten Mehrjahres- bzw. Allzeithochs. Der Markt spekuliert zunehmend darauf, dass die Bank of Japan noch diesen Monat eine Zinserhöhungen wagen könnte.

Fed-Sitzung rückt in den Mittelpunkt

Die Märkte in Asien blicken nun auf die Federal Reserve am 10. Dezember. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group liegt die Chance auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte derzeit bei 88 Prozent, vor einem Monat waren es lediglich 63 Prozent.

"Sollte die Fed liefern, wäre das ein leicht positives Signal für Asien", sagte Poon Panichpibool, Marktstratege bei der Krung Thai Bank. "Bleibt die Fed jedoch untätig, könnte das die Nervosität erhöhen und die Volatilität deutlich verstärken."

Thailand bleibt Sorgenkind

Bangkok bleibt der schwächste Markt der Region. Der thailändische Leitindex gab um weitere 0,4 Prozent nach und liegt im Jahresvergleich bereits 9,2 Prozent im Minus. Das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal wuchs so langsam wie seit vier Jahren nicht mehr – gedrückt durch rückläufigen Tourismus, schwache Industrieproduktion und politische Unsicherheiten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



