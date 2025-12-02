JPMORGAN stuft ING GROEP N.V. auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 25,40 auf 24,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein und Delphine Lee bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Montagabend optimistisch für Europas Banken. Sie geben ihnen weiter den Vorzug vor ihrer US-Konkurrenz. Abouhossein und Lee sehen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung. Ihre Favoriten bleiben Barclays, Natwest, Deutsche Bank und Societe Generale. Neu hinzu kommen Caixabank, Standard Chartered und die österreichische Erste Group./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 22,47EUR auf Lang & Schwarz (02. Dezember 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.



