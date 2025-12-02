JPMORGAN stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Neutral" belassen. Kian Abouhossein und Delphine Lee bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Montagabend optimistisch für Europas Banken. Sie geben ihnen weiter den Vorzug vor ihrer US-Konkurrenz. Abouhossein und Lee sehen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung. Ihre Favoriten bleiben Barclays, Natwest, Deutsche Bank und Societe Generale. Neu hinzu kommen Caixabank, Standard Chartered und die österreichische Erste Group./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 34,21EUR auf Lang & Schwarz (02. Dezember 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

