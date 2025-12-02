Jefferies hebt Ziel für Jungheinrich auf 43 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 34,16 auf Lang & Schwarz (02. Dezember 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +2,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Mrd..

Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +13,57 %/+33,95 % bedeutet.