Jefferies hebt Ziel für Jungheinrich auf 43 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel für Jungheinrich auf 43 Euro.
- Zyklische Erholung steigert Auftragslage der Branche.
- Jungheinrich bevorzugt wegen besserer Margenentwicklung.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jungheinrich von 39 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer zyklischen Erholung deute die Auftragslage der europäischen Gabelstapler-Hersteller auf eine schrittweise Nachfrageverbesserung hin, schrieb Lucas Ferhani in seinem Ausblick vom Montag. Die Dynamik sehe aber noch insgesamt übersichtlich aus - die staatlichen deutschen Milliarden-Investitionen machten sich noch nicht bemerkbar. Ähnlich sehe es in der Lagerautomatisierung aus. Ferhani bevorzugt Jungheinrich gegenüber Kion - wegen der niedrigeren Erwartungen und Bewertung. Die starke Margenentwicklung im dritten Quartal sollte bei Jungheinrich in eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktie münden. Er hob seine Schätzungen für die bereinigte operative Marge an, senkte aber seine Prognosen für Kion ein wenig./gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 16:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:00 / ET
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 34,16 auf Lang & Schwarz (02. Dezember 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +2,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Mrd..
Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +13,57 %/+33,95 % bedeutet.
